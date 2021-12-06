شاهد: البابا فرنسيس في مركز لإيواء اللاجئين في ليسبوس

زار البابا فرنسيس يوم الأحد مخيم مافروفوني والتقى بعائلات لاجئين تعيش في المخيم.

وشوهد البابا وهو يربت على رؤوس الأطفال من اللاجئين، ويسألهم عن أسمائهم ويلتقط صورا معهم.

وأمضى البابا ساعتين في المخيم التابع للأمم المتحدة، حيث يعيش اللاجئون في حاويات بيضاء على حافة المياه وخطوط سياج من الأسلاك الشائكة عند مدخل المخيم.

في زيارته السابقة في عام 2016، أحضر فرانسيس معه 12 لاجئًا سوريًا مسلمًا على متن الطائرة البابوية.