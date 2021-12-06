شاهد: تدفق السياح على جزيرة لا بالما لمشاهدة بركان كومبري فييخا

يواصل عشرات الآلاف من السياح الوصول إلى جزيرة لا بالما الإسبانية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة يوم الدستور الوطني لرؤية بركان كومبري فييجا.
وصار البركان موقعاً رئيسيا للجذب سياحي حيث تم حجز 90٪ من أسرة الفنادق بالمنطقة. وتأمل السياحة بالمنطقة في التعافي بعدما دمر البركان العديد من مساكن السياحة الريفية في منطقة تودوك.
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