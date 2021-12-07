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شاهد: تساقط كثيف للثلوج في موسكو

غطت الثلوج الكثيفة المتساقطة بغزارة العاصمة الروسية الثلاثاء ما خلق أجواء احتفالية جلبت العديد من السكان المحليين إلى حلبات التزلج على الجليد ومعارض عيد الميلاد.

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وقالت آنا شوفاييفا القاطنة في موسكو "الطقس رائع. أتمنى أن يسود هذا الطقس طوال الشتاء، جو ثلجي ودافئ ومريح". وفي الوقت نفسه، بدأت الخدمات البلدية في تشغيل معدات إزالة الثلوج لتنظيف الشوارع ومنع الاختناقات المرورية الكبيرة.

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