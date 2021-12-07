قدم الراقصون الشعبيون المكسيكيون السبت عرضا باهرا أمام حشد كبير من المواطنين في شوارع ميكسيكو سيتي كجزء من الاحتفال بمرور 500 عام على مقاومة السكان الأصليين. كما عرض الراقصون والفرق الفلكلورية من مجموعات مختلفة من السكان الأصليين أزياءهم ورقصاتهم وموسيقاهم وتقاليدهم للجمهور.
تعتبر أزياء وأقنعة راقصي تشينيلو تعبيرًا عن الماضي عندما كان السكان الأصليون يرتدون ملابس طويلة ويحتفظون بلحى ترمز إلى تمثيل المستعمرين الأوروبيين كوسيلة للسخرية من الطريقة التي يرتدون بها ويرقصون. أما سكان هيهنشن فهم الذين يرتدون ملابس بالية، ويقصد بهم تمثيل السكان الأصليين.
في الوقت الحاضر، أصبح كل من تشينيلو وهيهنشن والمجتمعات الأخرى في البلاد عنصرًا أساسيًا في العديد من الأحداث في المكسيك.
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