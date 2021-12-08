شاهد: احتجاجات في ماندالاي ويانغون ضد الحكم بالسجن على أونغ سان سو تشي

نظمت مجموعة صغيرة من مؤيدي أونغ سان سو تشي احتجاجا على الحكومة العسكرية في ميانمار الثلاثاء للتنديد بالحكم بالسجن على الزعيمة المخلوعة. وتجمع المتظاهرون في ماندالاي ورفعوا قبضاتهم أثناء مسيرتهم ورددوا شعارات تطالب بعودة الديمقراطية وإطلاق سراح جميع المعتقلين منذ تولي الجيش مقاليد الحكم.
أدانت محكمة عسكرية في ميانمار أونغ سان سو تشي البالغة من العمر 76 عامًا بالسجن أربع سنوات بعد أن اتهمت بالتحريض وانتهاك قيود فيروس كورونا. وخُففت عقوبة السجن في وقت لاحق إلى عامين بعد أن أمر القائد العسكري للبلاد بالعفو.
كان الحكم الصادر الإثنين هو الأول في سلسلة من القضايا التي تتم فيها محاكمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام منذ أن استولى الجيش على السلطة في الأول من فبراير- شباط، مما منع حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه أونغ سان سو تشي من بدء ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
أثار الحكم على سان سو تشي انتقادات على نطاق واسع باعتبارها محاولة إضافية من قبل حكام ميانمار العسكريين لدحر المكاسب الديمقراطية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
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