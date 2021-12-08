شاهد: مع زيادة الإصابات... سكان كوريا الجنوبية يلجأون لاختبارات كوفيد-19

اصطف اليوم الأربعاء العشرات من الكوريين الجنوبيين أمام مركز لاختبار الإصابة بكوفيد-19 بالقرب من محطة قطارات العاصمة سيول.
وزادت تخوفات الكوريين من الإصابة بالفيروس في ظل تسجيل رقم قياسي جديد تجاوز حاجز السبعة آلاف حالة يومياً، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وشددت كوريا الجنوبية القيود على السفر إلى خارج البلاد بعد تسجيلها أول حالة إصابة بالسلالة أوميكرون في وقت سابق من الشهر الجاري.
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