قام الجيش الأذري الأسبوع الماضي بعمليات حساسة لإزالة الألغام التي خلفتها الحرب مع أرمينيا في ترتار وأغدام وفزولي وشوشا وقوبادلي وجبرايل وزانغيلان. وتمكن أفراد الجيش من العثور على ألغام مضادة للأفراد و27 لغما مضادا للدبابات و19 قطعة من الذخائر غير المنفجرة.

تم تطهير إجمالي 70 هكتاراً من الألغام والذخائر غير المنفجرة منذ نهاية الصراع. اندلعت اشتباكات متجددة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر- أيلول 2020، وشهدت منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها معارك عنيفة.

ومنطقة ناغورني كاراباخ معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من أصل أرميني. وفي نوفمبر- تشرين الثاني 2020، اتفقت يريفان وباكو على وقف إطلاق النار، مما وضع حداً للحرب التي استمرت ستة أسابيع على المنطقة المتنازع عليها. نتج عن الاتفاق خسارة معظم الأراضي التي تسيطر عليها الجمهورية المعلنة من جانب واحد. كن نص الاتفاق على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.