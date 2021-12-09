شاهد: سائقو الدراجات النارية بزي سانتا كلوز لجمع التبرعات في البرتغال

تظهر المقاطع المصورة عشرات من سائقي الدراجات وهم يرتدون زي بابا نويل للمساعدة في جمع التبرعات للمحتاجين، في شوارع مدينة كويمبرا البرتغالية.

وتهدف هذه المبادرة والتي نظمها نادي الدراجات النارية إلى تقديم المساعدة للمؤسسات الاجتماعية العاملة في المدينة وفي مناسبة عيد الميلاد.