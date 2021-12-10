شاهد: الثلوج في بلدان وسط أوروبا تتسبب في تعطيل حركة المرور

تساقطت الثلوج بكثافة في عدة بلدان بوسط أوروبا. ففي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا تسببت الثلوج في تعطيل حركة المرور بعد أن بلغ ارتفاع الثلوج عدة سنتيمترات في الشوارع. وفي مناطق عدة بالنمسا، تسبب تساقط الثلوج أيضا في تعطيل حركة المرور وكان السير على الطرقات في غاية الصعوبة.