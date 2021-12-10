شاهد: الآلاف يحتفلون بيوم السيدة العذراء في باراغواي

تظهر المقاطع المصورة الآلاف بمافي ذلك الحجاج يحتفون بيوم السيدة العذراء في شوارع مدينة كاكوبي في باراغواي.
تقع مدينة كاكوبي على بعد 50 كم من العاصمة أسونسيون، ويعتبر يوم السيدة العذراء، أهم احتفال ديني لهذا العام في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
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