أعلنت القوات المشتركة اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، الخميس انتزاعها لأراض خلال القتال ضد الحوثيين في مديرية مقبنة شمال غرب محافظة تعز.
أفادت وسائل إعلام عسكرية أن القوات شددت سيطرتها على سلسلة الجبال وحققت مكاسب في مناطق سيطرة الحوثيين.
No Comment المزيد من
شاهد: الشرطة الفرنسية تجلي عشرات المهاجرين من نفق بالقرب من باريس
شاهد: الثلوج في بلدان وسط أوروبا تتسبب في تعطيل حركة المرور
شاهد: الآلاف يحتفلون بيوم السيدة العذراء في باراغواي
شاهد: سائقو الدراجات النارية بزي سانتا كلوز لجمع التبرعات في البرتغال
شاهد: الدمية "أمل " في لندن بالتزامن مع مناقشة مجلس العموم البريطاني لقانون بشأن مراقبة الحدود
شاهد: مع زيادة الإصابات... سكان كوريا الجنوبية يلجأون لاختبارات كوفيد-19
شاهد: غواصون بزي سانتا كلوز يطعمون أسماك القرش
بالفيديو: مهرجان الأنوار يكسو شوارع مدينة ليون
شاهد: برلمان تشيلي يوافق على قانون زواج المثليين
شاهد: الجيش الأذري يفكك الألغام التي خلفتها الحرب مع أرمينيا
شاهد: احتجاج عمال الصحة على التطعيم الإجباري في بلجيكا
شاهد: رجال الإطفاء يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبان في جنوب فرنسا
شاهد: احتجاجات في ماندالاي ويانغون ضد الحكم بالسجن على أونغ سان سو تشي
شاهد: تساقط كثيف للثلوج في موسكو
شاهد: وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يحتفلون بالذكرى 20 لاعتماد عملة اليورو