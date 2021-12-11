أعلنت القوات المشتركة اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، الخميس انتزاعها لأراض خلال القتال ضد الحوثيين في مديرية مقبنة شمال غرب محافظة تعز.

أفادت وسائل إعلام عسكرية أن القوات شددت سيطرتها على سلسلة الجبال وحققت مكاسب في مناطق سيطرة الحوثيين.