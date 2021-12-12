شاهد: بعد الإعصار المدمر شوارع مايفيلد الأمريكية مغطاة بأكوام من الحطام

بعد الإعصار المدمر الذي اجتاح ولاية كنتاكي وخمس ولايات أمريكية أخرى وخلف عن سقوط أكثر من 90 قتيلا وعشرات المفقودين، غطت شوارع مايفيلد بولاية كنتاكي أكوام من الحطام.

وغطت الصفائح المعدنية الملتوية وخطوط الكهرباء المتهالكة والمركبات المحطمة شوارع الولاية.

وقتل أكثر من 80 شخصا في ولاية كنتاكي فقط معظمهم عاملون في مصنع شمع فيما قتل 13 شخصا على الأقل في ولايات أخرى. هذا وسويت عشرات المباني في الأرض.