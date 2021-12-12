شاهد: بركان لابالما الإسباني.. أطول ثوران بركاني منذ 500 عاما

يصادف يوم الأحد مرور 85 يومًا على بدء ثوران بركان كومبرى فيخا في جزيرة لابالما الإسبانية، مما يجعله أطول ثوران بركاني منذ 500 عاما.

وتسبب البركان بنزوح المئات من السكان بعد أن دمرت منازلهم إضافة إلى وقوع خسائر مادية بالملايين في الجزيرة الإسبانية، خاصة في قطاع السياحة وزراعة الموز.

وتظهر مشاهد جوية تم التقاطها يومي السبت والأحد الثقوب في البركان المتفجر للتهوية والتنفيس، وأنهار غزيرة من الحمم البركانية.