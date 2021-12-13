ليس ثمّة ما يشير إلى اقتراب موعد انتهاء ثوران بركان "كومبري فييخا" في جزيرة لا بالما بأرخبيل الكناري الإسباني رغم مرور 85 يوماً منذ أن بدأ يلفظ من جوفه الحمم التي تحوّلت إلى جداول حمراء شقّت طريقها بيسرٍ إلى المحيط الأطلسي.

بركان "كومبري فييخا" الذي احتل الصدارة من حيث أطول مدّة ثوران بركان في جزيرة لا بالما، أسفر منذ بدء نشاطه الحالي عن تدمير منازل سكنية ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية ودفع الآلاف من السكّان إلى النزوح.