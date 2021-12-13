شاهد: المكسيك تُودع أحد نجومها العالميين

فقدت المكسيك نجماً سطع بقوة في فضاء الموسيقى والغناء في العالم إثر رحيل فيسنتي فرنانديز، المعروف باسم "ملك رانشيراس"، عن عمر ناهز 81 عاماً، جراء تعرّضه للسقوط أرضاً في مزرعته الصيف الماضي ما ألحق أضراراً بليغة بالفقرات العنقية لعموده الفقري.
ونشر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رسالة تعزية على حسابه في "تويتر" لـ "العائلة والأصدقاء والملايين من المعجبين بفيسينتي فرنانديز، رمز موسيقى الرانشيراس في عصرنا، والمعروف في المكسيك وخارجها"، على حد تعبيره.
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