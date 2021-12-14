قتل 88 شخصاً على الأقل بينهم 74 في كنتاكي الأمريكية وحدها، بعد سلسلة من الأعاصير المدمرة التي ضربت عدة ولايات، مخلفة وراءها دماراً واسعاً. وتتابع عمليات البحث والإنقاذ، خصوصاً وأن هناك العشرات لا يزالون في عداد المفقودين.

وثمة نحو 109 أشخاص لا يزالون مفقودين في كنتاكي وحدها، وهناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى بحسب ما قاله حاكم الولاية أندي بشير أمس الإثنين.

وقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في ولايات أخرى.