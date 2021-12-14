شاهد: مراهقون وأطفال من السويد يحيون عيد القديسة لوسيا في أحد مسابح ستوكهولم

احتفل الأطفال والمراهقون من نادي سباحة سويدي بحلول عيد القديسة لوسيا، مقدمين عرضاً في مسبح من العاصمة ستوكهولم. ويحتفل العالم الغربي والمسيحي سنوياً بهذا العيد الذي يسبق عيد الميلاد. في منطقة إسكاندنافيا، يحل العيد في يوم الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر، اليوم الذي يسبق أقصر أيام السنة.
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