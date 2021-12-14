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شاهد: طقس عاصف يسقط الأشجار ويتسبب بحوادث مرورية في المجر

أدى هبوب الرياح الشديدة وعاصفة ثلجية إلى الإطاحة بشجرة ضخمة لعيد الميلاد بالإضافة إلى وقوع اضطرابات مرورية وحوادث في عدة مناطق بالمجر الأحد الماضي.

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