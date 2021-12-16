أصبحت مهمة سانتا كلوز أكثر صعوبة بسبب وباء كوفيد-19، ولكن لحسن الحظ استطاع إكمال استعداداته لعيد الميلاد بمساعدة أقزامه الذين عملوا بجد من مدينة روفانييمي في إقليم لابي بفنلندا.

ويحرص سانتا كلوز على الإشارة إلى أنه بالرغم من مواجهة الكثير من الأسر ظروفا قاسية خلال هذا العام، فلا يزال بإمكانهم الاستمتاع في جو عائلي دافئ.

وفقا لمجلس السياحة المحلي Visit Rovaniemi، يزور أكثر من نصف مليون شخص عادة المدينة التي تحمل طابع عيد الميلاد كل عام لمقابلة سانتا واللعب في الثلج والاستمتاع بروح الأعياد.

وفي مكتب البريد القريب بالقرية، ينشغل أقزام سانتا بفرز آلاف الرسائل المرسلة من جميع أنحاء العالم، ويبلغ عددها حوالي نصف مليون رسالة وقوائم أمنيات كل عيد ميلاد. وفي أوقات الذروة، يمكن أن يرتفع إلى أكثر من 30 ألف رسالة في اليوم الواحد.