شاهد: بعد مرور أكثر من شهرين على بدء ثوران بركان لابالما.. الرماد المنبعث يغطي المنازل

بعد مرور أكثر من شهرين على بدء ثورانه منذ أيلول/سبتمبر الماضي، تظهر مشاهد مصورة الرماد المنبعث من بركان كومبري فييخا في جزيرة لابالما الإسبانية وهو تغطي المنازل في الجزيرة،

ودمر البركان المنشآت والمدارس والكنائس والمراكز الصحية والبنية التحتية ومزارع الموز ذات الأهمية الاقتصادية في الجزيرة. وتشير حكومة جزر الكناري إلى أن الأضرار قدرت يوم الجمعة بنحو 900 مليون يورو (مليار دولار).