شاهد: فيضانات وخراب في الفلبين جراء إعصار "راي" العنيف

ضرب الإعصار العنيف "راي" الخميس الفلبين، ما أجبر عشرات آلاف السكان على الفرار من منازلهم، بحسب ما أفادت السلطات الخميس، فيما حذر الصليب الأحمر من عاصفة "رهيبة" و"مرعبة".
حذر رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفيليبين ألبرتو بوكانيغرا من أن "هذه العاصفة الرهيبة مرعبة وتهدد بضرب على حد سواء المجتمعات على الساحل كما قطارات الشحن". وأعرب عن قلقه "من أن يكون تغير المناخ يجعل الأعاصير أكثر عنفاً ولا يمكن التنبؤ بها".
وصل الإعصار إلى اليابسة في الساعة 13:30 (05:30 ت غ) قرب جزيرة سيارغاو السياحية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الفيليبينية. ورافقته رياح سرعتها 195 كلم في ساعة قبل وصوله إلى الساحل بساعة.
من المتوقع أن يعبر هذا الإعصار الفيليبين من شرقها إلى غربها خلال الأيام المقبلة، وسيجتاز خصوصاً جزيرتي مينداناو وبالاوان، قبل أن يبتعد عن الأرخبيل باتجاه فييتنام.
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