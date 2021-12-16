كُشف النقاب عن لوحة جدارية يبلغ طولها 70 مترا لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسقط رأسه روزاريو، أقيمت على مبنى. ليو صور على الجدارية وهو يرتدي قميص نادي ألبيسيليستي وبنظرة ثابتة نحو النصب التاريخي للعلم ويده اليمنى على القلب. .. عنوان العمل "من كوكب ​​آخر ومن مدينتي" يقع على بعد أمتار قليلة من نصب العلم الوطني.

يقول الفنانان مارلين زورياجا وليزاندرو أورتياغا إنهما أمضيا شهرًا في العمل على قطعة مخصصة للفائز سبع مرات بالكرة الذهبية.

فاز ميسي البالغ من العمر 34 عامًا بالكرة الذهبية السابعة له هذا العام، أكثر من أي لاعب كرة قدم آخر في العالم.