غطت الثلوج العاصمة الأفغانية كابول وبدت المدينة بيضاء بعد تساقط الثلوج طوال الليل ومع استمرار تراجع درجات الحرارة، تصاعدت تحذيرات البعض من المعاناة التي سيتخبط فيها الشعب الأفغاني حيث سيحتاج الملايين إلى المساعدات وإلى الغذاء والمأوى من برد الشتاء القارس في البلاد. وأكد رحيم، أحد سكان كابول: "عندما يكون هناك تساقط للثلوج، يكون ذلك يوم سعادة واحتفال للأثرياء، أما بالنسبة للمواطنين العاديين في أفغانستان، الذين تقرب نسبتهم من 90-95 في المائة، فهم فقراء وعاجزون، وهذه الثلوج والبرد مثل السم".
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