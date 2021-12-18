شهدت قرية برقة في الضفة الغربية أعمال عنف بعد قيام مستوطنين برشق منازل فلسطينيين بالحجارة، وشوهد رجل فلسطيني وهو يحاول إخماد حريق في كوخ بعيد الهجمات قام بها المستوطنون إسرائيليون على قرية برقة بالضفة الغربية.
ونفذت القوات الإسرائيلية عملية بحث ومطاردة مكثفة هذا الجمعة في الضفة الغربية المحتلة غداة هجوم نسبته لفلسطينيين أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في شمال الأراضي الفلسطينية. واعتقلت القوات عددا من المشتبه بهم مساء الخميس.
والقتيل يهودا ديمنتمان الذي يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب ديني متزوج ويقطن في مستوطنة، وقد توفي متأثرا بجروحه مساء الخميس بعد إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها. وقد أصيب سائق السيارة وراكب آخر بجروح طفيفة. وشيّعه نحو ألفي شخص في القدس هذا الجمعة.
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