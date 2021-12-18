فاض نهر الزاب الأسفل (الزاب الصغير) في منطقة آلتون كوبري (كركوك) على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب أربيل، بعد أمطار غزيرة تساقطت شمال العراق، ما أدى إلى فيضانات وسقوط عدة قتلى. ويعتبر الزاب الأصغير الذي ينبع من جبال زاغروس ثالث روافد نهر دجلة.
فاض نهر الزاب الأسفل (الزاب الصغير) في منطقة آلتون كوبري (كركوك) على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب أربيل، بعد أمطار غزيرة تساقطت شمال العراق، ما أدى إلى فيضانات وسقوط عدة قتلى. ويعتبر الزاب الأصغير الذي ينبع من جبال زاغروس ثالث روافد نهر دجلة.
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