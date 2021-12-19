شاهد: البيروفيون يستمتعون بالشواطئ من جديد بعيد إعادة افتتاحها

يمكن للسكان في العاصمة البيروفية ليما الاستمتاع من جديد بشواطئ المدينة، التي كانت محظورة منذ بداية انتشار وباء كورونا، ويتوجب على المصطافين احترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال الاستجمام. وقامت السلطات بتقسيم شواطئ المدينة إلى عدة أقسام متباعدة، مع مربعات مشدودة في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.