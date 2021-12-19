قتل 33 شخصا على الأقل وفقد عشرات آخرون في أعنف إعصار يضرب الفيليبين هذه السنة ملحقا أضرارا جسيمة، على ما أظهرت حصيلة رسمية السبت.

وأتت الأرقام الأخيرة بعدما أكد مسؤول في هيئة الطوارئ في محافظة نيغروس الغربية مقتل 13 شخصا غرقا بغالبيتهم فيما فقد خمسون آخرون في منطقة غمرتها الفيضانات. وقال سلفادور ميسا لوكالة فرانس برس "بدأنا مناشدة السكان إخلاء المنطقة منذ الأربعاء لكن الكثير منهم تحفظ على المغادرة".