شاهد: المياه تغمر عدة مناطق حضرية في ماليزيا بسبب الفيضانات العارمة

يحاول سكان كوالالمبور وبالاكونغ في ماليزيا إنقاذ أغراضهم وكل ما يمكن انقاذه بسبب تدفق المياه والأوحال الطينية إلى منازلهم. وتئن البيوت والسيارات في ماليزيا تحت وطأة مياه الفيضانات التي أحدثتها الأمطار التي تهاطلت مؤخرا بغزارة.