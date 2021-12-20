في حديقة الحيوان بجوادالاخارا في المسكيك، اعتاد الغواصون العاملون في الحديقة منذ عدة سنوات على الغوص داخل حوض الأسماك الضخم لإطعام الأسماك وإمتاع المتفرجين. ومع اقتراب احتفالات نهاية العام، فاجأ سانتا كلوز زوار المتنزه المائي وقدم أداءً مبهجًا للأطفال والزوار عامة من خلال الغوص بين الأسماك. لبضعة دقائق وقام سانتا بإطعام الأسماك في الحوض والاستمتاع بالنظر إلى الأسماك عن قرب.
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