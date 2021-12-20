تتواصل احتجاجات المواطنين في أغلب دول العالم ضد فرض الشهادات الصحية في إطار مساعي الحكومات لمكافحة تفشي فيروس كورونا وكل النسخ المتحورة. ففي العاصمة البلجيكية بروكسل، شارك الآلاف في مسيرة ضد التصاريح الصحية الأحد، واعتقلت الشرطة بعض المحتجين خلال صدامات بعد تفريق المظاهرة.
وسار المتظاهرون الذين بلغ عددهم نحو 3500 بحسب الشرطة و50 ألفا بحسب المنظمين، في مظاهرة بين غار دو نور والحيّ الأوروبي، احتجاجا على فرض استخدام الشهادات الصحية لدخول المطاعم والفعاليات الثقافية.
وتسجل بلجيكا نحو 10 آلاف إصابة بكوفيد يوميا، وفق السلطات الصحية.
وفي مدينة رعنانا الإسرائيلية، استخدمت الشرطة السبت خراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا للتعبير عن معارضتهم لحملة التطعيم ضد كوفيد -19 في البلاد. ودعا المتظاهرون الذين يرفضون التطعيم ضد الفيروس التاجي الحكومة للكف عن تقيد حقوقهم من خلال الضغط على المواطنين للحصول على اللقاح.
وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي بدأت في تطعيم سكانها وأول من قررت إعتماد جرعات معززة. ولحد الآن، أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية عن 134 حالة مؤكدة على الأقل لمتغير أوميكرون منذ ظهوره في أواخر نوفمبر- تشرين الثاني الماضي.
ويحق للمواطنين الإسرائليين الذين تم تطعيمهم الحصول على ما يسمى بـ "الممر الأخضر" الذي يتيح لهم الدخول إلى الأماكن العامة وحضور مختلف الفعاليات.
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