أضاءت أنوار عيد الميلاد ساحة تومسك المركزية في مدينة سيبيريا بجانب شجرة العيد محولة المدينة إلى أرض "العجائب الشتوية". في أطراف الساحة نحتت 16 منحوتة جليدية كبيرة لتزبين الموقع استعداداً للاحتفالات.

الأعمال الفنية الجليدية هي جزء من مهرجان كريستال تومسك للنحت على الجليد الذي يقام سنوياً في الفترة ما بين 12 و 18 ديسمبر- كانون الأول. إنها المرة السابعة التي يقام فيها المهرجان في مدينة سيبيريا. نسخة هذه السنة جاءت تحت شعار "الفن الشعبي والتراث غير المادي".

استخدم النحاتون القصص الخيالية والأساطير والملاحم والأمثال كمصدر للإلهام وموضوعات لإبداعاتهم الجليدية.