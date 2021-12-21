فيديو من ماليزيا | إجلاء سكان عالقين من بيوتهم على متن قوارب بعد فيضانات كارثية

انتشرت صور وفيديوهات لعمليات إجلاء بعض السكان إلى برّ الأمان في منطقة بالقرب من العاصمة الماليزية، كوالالمبور. واستخدم المنقذون القوارب الخشبية والمطاطية الصغيرة للتنقل في الشوارع التي غمرتها المياه. وأجبر عشرات الآلاف على النزوح من بيوتهم في ماليزيا بعد فيضانات كارثية هي الأسوأ منذ عقود، أدت إلى خراب واسع وخلّفت سبعة قتلى على الأقل.