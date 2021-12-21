ظهر الشرطي راميرو هينوجاس مرتديا زي "سانتا كلوز" وهو يرقص أثناء ضبط حركة المرور في العاصمة الفلبينية مانيلا. وقبل حلول الأعياد، تزيّنت حدائق العاصمة الفلبينية بزينة عيد الميلاد في أجواء احتفالية على الرغم من التهديد المستمر لفيروس كورونا.
ظهر الشرطي راميرو هينوجاس مرتديا زي "سانتا كلوز" وهو يرقص أثناء ضبط حركة المرور في العاصمة الفلبينية مانيلا. وقبل حلول الأعياد، تزيّنت حدائق العاصمة الفلبينية بزينة عيد الميلاد في أجواء احتفالية على الرغم من التهديد المستمر لفيروس كورونا.
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