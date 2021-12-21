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شرطي المرور الفلبيني راميرو هينوجاس، يرتدي زي بابا نويل، يوجه حركة المرور في مانيلا، الفلبين، 6 ديسمبر 2011

ظهر الشرطي راميرو هينوجاس مرتديا زي "سانتا كلوز" وهو يرقص أثناء ضبط حركة المرور في العاصمة الفلبينية مانيلا. وقبل حلول الأعياد، تزيّنت حدائق العاصمة الفلبينية بزينة عيد الميلاد في أجواء احتفالية على الرغم من التهديد المستمر لفيروس كورونا.

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