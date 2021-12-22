تلقت الحيوانات النزيلة في حديقة حيوان كالي في كولومبيا هدايا مع أطعمتها المفضلة كجزء من الاحتفال التقليدي بعيد الميلاد. وقالت لويزا ديل فاستو، العاملة في الحديقة "نسعى إلى تحفيز سلوك كل حيوان تحت رعايتنا، وفي هذه الحالة نستخدم استراتيجيات الإثراء البيئي. في كل مناسبة عيد الميلاد تحصل على هدية مناسبة لها". وتضيف المتحدثة "برنامج الإثراء البيئي هذا مع موضوع عيد الميلاد، شمل الحيوانات الموجودة في الأحواض والراكون وكذلك الدببة والطيوروغيرها".
No Comment المزيد من
شاهد: مسابقة لقرع الطبول في بوروندي.. تقليدٌ ثقافي يأبى الاندثار
شاهد: زينة الميلاد تضيء شوارع سيدني الأسترالية
فيديو من ماليزيا | إجلاء سكان عالقين من بيوتهم على متن قوارب بعد فيضانات كارثية
شاهد: نحاتو الجليد يحولون سيبيريا إلى أرض العجائب خلال مهرجان كريستال تومسك
فيديو: مقتل متظاهر وشرطي شرقي الكونغو الديمقراطية خلال احتجاجات عنيفة
بدون تعليق: إعادة إحياء الألعاب التقليدية بين الأطفال في فنزويلا
بدون تعليق: الفرنسيون يتوافدون على المتاجر استعدادا لموسم أعياد الميلاد
بدون تعليق: سانتا كلوز يغوص في حوض أسماك غوادالاخارا بالمكسيك
بدون تعليق: قتيل و125 جريحا في أضخم مظاهرة بالسودان منذ الانقلاب
شاهد: سانتا كلوس يزور الأطفال في مجتمعات نهر الأمازون
بدون تعليق: الآلاف يتظاهرون ضد الشهادة الصحية في بروكسل وإسرائيل
بدون تعليق: محاولة اعتصام في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم وقوات الأمن تطلق الغازات المسيلة للدموع
شاهد: السكان الأصليون ببنما يتنافسون في أنشطة رياضية للحفاظ على أسلوب الحياة التقليدية
شاهد: الأب فروست يزور مستشفى الأطفال في موسكو
شاهد: المياه تغمر عدة مناطق حضرية في ماليزيا بسبب الفيضانات العارمة