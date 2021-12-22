تلقت الحيوانات النزيلة في حديقة حيوان كالي في كولومبيا هدايا مع أطعمتها المفضلة كجزء من الاحتفال التقليدي بعيد الميلاد. وقالت لويزا ديل فاستو، العاملة في الحديقة "نسعى إلى تحفيز سلوك كل حيوان تحت رعايتنا، وفي هذه الحالة نستخدم استراتيجيات الإثراء البيئي. في كل مناسبة عيد الميلاد تحصل على هدية مناسبة لها". وتضيف المتحدثة "برنامج الإثراء البيئي هذا مع موضوع عيد الميلاد، شمل الحيوانات الموجودة في الأحواض والراكون وكذلك الدببة والطيوروغيرها".