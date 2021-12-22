euronews_icons_loading
يانصيب عيد الميلاد في إسبانيا

بدأ سحب يانصيب عيد الميلاد التقليدي في إسبانيا وسط حضور الجمهور القرعة التي جرت في دار الأوبرا الملكية في مدريد، بعد عام من القيود بسبب الإجراءات الصارمة لمكافحة كوفيد.

وتبلغ القيمة المالية ليانصيب عيد الميلاد الإسباني التقليدي "El Gordo -The Fat One" إجمالي 2.38 مليار يورو مقسمة إلى 15304 جوائز. وتبلغ الجوائز الرئيسية لكل تذكرة 400000 يورو للجائزة الأولى و125000 للثانية و50000 للثالثة و20000 للرابعة و6000 للخامسة.

viber

تحتوي الأسطوانة الكبيرة على ما مجموعه 100000 كرة خشبية بأرقام اليانصيب وتحتوي الأسطوانة الصغيرة على إجمالي 1807 كرة خشبية بمبالغ الجوائز ذات الصلة.

No Comment المزيد من