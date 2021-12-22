بدأ سحب يانصيب عيد الميلاد التقليدي في إسبانيا وسط حضور الجمهور القرعة التي جرت في دار الأوبرا الملكية في مدريد، بعد عام من القيود بسبب الإجراءات الصارمة لمكافحة كوفيد.
وتبلغ القيمة المالية ليانصيب عيد الميلاد الإسباني التقليدي "El Gordo -The Fat One" إجمالي 2.38 مليار يورو مقسمة إلى 15304 جوائز. وتبلغ الجوائز الرئيسية لكل تذكرة 400000 يورو للجائزة الأولى و125000 للثانية و50000 للثالثة و20000 للرابعة و6000 للخامسة.
تحتوي الأسطوانة الكبيرة على ما مجموعه 100000 كرة خشبية بأرقام اليانصيب وتحتوي الأسطوانة الصغيرة على إجمالي 1807 كرة خشبية بمبالغ الجوائز ذات الصلة.
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