بهدف بعث الأمل ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال، قرر سكان مدينة الحمدانية في ضواحي محافظة نينوى بالعراق ارتداء زي سانتا كلاوس والتجول في شوارع المدينة ذات الأغلبية المسيحية التي اجتاحها تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014. سانتا كلاوس "المتطوع" وزع الحلويات وبعض الهدايا على الأطفال التواقين مثل هذه المبادرات. وقال مارتن بناية، أحد سكان الحمدانية وهو يرتدي زي سانتا كلاوس "بعد عودتنا إلى الحمدانية وبما أنه لدينا تقليد سانتا كلاوس، قمنا بهذه المبادرة في مدينة بخديدة في الحمدانية، لإعادة الابتسامات على وجوه الشباب والكبار المحتاجين اليوم".
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