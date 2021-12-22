شاهد: الجيش التايواني يجري تدريبات بالذخيرة الحية والرسالة برسم بكين

تدريبات عسكرية ورسالة سياسية وِجهتُها الصين..

أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية، لاختبار الجاهزية القتالية لقواته واختبار القوة النارية لفرقته المدرعة. وأطلقت الدبابات طلقات من الذخيرة الحية، في محاكاة للرد على غزو العدو من البحر، في نطاق الرماية العسكرية عند مركز كينجيكو للتدريب في محافظة سينتشو.

وقد خصصت تايوان حوالي 1.45 مليار دولار لشراء 108 دبابة أمريكية، وإلحاقها بألف دبابة قيد الخدمة. وخطط الجيش وفق وزارة الدفاع لبناء منشأتي تدريب للدبابات في محافظة سينتشو العام المقبل، في وقت ينتظر تسلم الدبابات الجديدة ابتداء من 2024 إلى 2026.