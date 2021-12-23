شاهد: نيجيريا تتلف أكثر من مليون لقاح مضاد لكوفيد-19 منتهي الصلاحية

قامت السلطات بنيجيريا بإتلاف أكثر من مليون لقاح مضاد لكوفيد-19 منتهي الصلاحية. وأكد المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا أن اللقاحات التي تمّ تقديمها لبلاده لديها حياة "قصيرة" ولكن السلطات اضطرت لقبولها لأن توفير اللقاحات كان نادرا للغاية في السابق.

وألقى المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية باللوم على ما أسماه بـ "قومية اللقاحات" بالبلدان المتقدمة، والتي قامت بتخزين اللقاحات حتى "أوشكت صلاحيتها على الانتهاء" قبل التبرع بها. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بالفيرويس في البلاد بنحو 500 في المائة في الأسبوعين الماضيين.