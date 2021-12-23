في حلقة منظمة، تجمع القرود في حديقة الحيوانات بمحافظة آيتشي في وسط اليابان حول النار للتدفئة في عز برد الشتاء. يعرض مركز القرود اليابانية في مدينة إينوياما الحدث كل عام. بدأت العادة منذ ما يقرب من 60 عامًا. في العام 1959، قام حراس الحديقة بإشعال النار لأنفسهم، واقتربت القرود التي تخاف عادةً من النار للاستمتاع بدفئها.
الحدث نظم يوم الثلاثاء، المصادف لتاريخ حلول فصل الشتاء وتمت دعوة وسائل الإعلام لمشاهدة القرود تتجمع حول النار لتدفئة بطونهم وظهورهم وتناول البطاطا الحلوة المحمصة. نار التدفئة المخصصة للقردة ستظل موقدة في حديقة الحيوانات حتى نهاية يناير- كانون الثاني 2022.
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