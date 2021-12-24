شاهد: تشييع جنازة فلسطيني قتل بالرصاص بعد إطلاقه النار على القوات الإسرائيلية

شارك مشيعون في جنازة الفلسطيني محمد عيسى عباس، الذي أفادت تقارير أنه أطلق النار على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقتل برصاص القوات الشرطة الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار، في مخيم الأمعري للاجئين في رام الله. جهاد تمالح، القيادي في حركة فتح، والذي شارك في تشييع الجنازة قال: "كل يوم يسقط شهيد بطريقة مماثلة. هذا إرهاب دولة منظم يمارسه الاحتلال ضد شعبنا وممتلكاتنا بشكل يومي وبدون أي رادع". أما خطيبة الفقيد رغد اللولو فقالت وهي تودع خطيبها: "حبيبي.. روحي، الله معك. الله معك حياتي. إنه أفضل في السماء، إنه أفضل في الجنة... أحبك كثيرًا".
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