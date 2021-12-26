شاهد: مسيرة احتجاجية في برشلونة ضد فرض قيود جديدة هدفها الحد من توسع انتشار متغير أوميكرون

تظاهر مئات المحتجين في مدينة برشلونة الإسبانية، ليعبروا عن رفضهم للقيود الجديدة التي فرضت تزامنا مع عطل نهاية السنة. فقد فرضت قيود مشددة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، في محاولة للحد من انتشار فيروس متغير أوميكرون. وتقدم مستشفيات مقاطعة كتالونيا الرعاية لنحو خمسة وعشرين في المائة من المصابين لمرض كوفيدـ19 القابعين في المستشفيات الإسبانية. وخلال مسيرة يوم الأحد رفع المحتجون لافتات عبرت مضامينها عن رفضهم للتطعيم الإجباري وللجوازات الصحية. ومن بين القيود التي ستظل سارية حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فرض حظر تجول ليلي، والحد من عدد الأشخاص خلال التجمع، وغلق النوادي الليلية والمطاعم في خمسين في المائة من المطاعم والمتاجر المغطاة، والحد من دخول المسارح وقاعات الرياضة بنسبة 70%.
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