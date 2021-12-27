شاهد: تساقط كثيف للثلوج في شمال وغرب اليابان يتسبب في إلغاء رحلات جوية

قالت أكبر شركتي طيران في اليابان إن أكثر من مئة رحلة طيران داخلية ألغيت أمس الأحد، بسبب كثافة الثلوج في شمال وغرب البلاد. وقال ياتاكا كيتاهارا مدير العمليات بشركة إيه.إن.إيه القابضة إن الشركة ألغت 77 رحلة طيران مما أثر في برنامج 5100 راكب، وأضاف قوله إنه "مع استمرار اضطراب الأحوال الجوية في شمال شرق اليابان قد يكون هناك المزيد من الإلغاءات".وعلى مستوى العالم، ألغيت آلاف من رحلات الطيران في عطلة عيد الميلاد بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.