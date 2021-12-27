شاهد: تساقط كثيف للثلوج في شمال وغرب اليابان يتسبب في إلغاء رحلات جوية

قالت أكبر شركتي طيران في اليابان إن أكثر من مئة رحلة طيران داخلية ألغيت أمس الأحد، بسبب كثافة الثلوج في شمال وغرب البلاد. وقال ياتاكا كيتاهارا مدير العمليات بشركة إيه.إن.إيه القابضة إن الشركة ألغت 77 رحلة طيران مما أثر في برنامج 5100 راكب، وأضاف قوله إنه "مع استمرار اضطراب الأحوال الجوية في شمال شرق اليابان قد يكون هناك المزيد من الإلغاءات".وعلى مستوى العالم، ألغيت آلاف من رحلات الطيران في عطلة عيد الميلاد بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
No Comment المزيد من
شاهد: مسيرة احتجاجية في برشلونة ضد فرض قيود جديدة هدفها الحد من توسع انتشار متغير أوميكرون
شاهد: قرويون يفرون إلى تايلند هربا من مواجهات مسلحة في ميانمار
فيديو: قوات الأمن السودانية تطلق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين المعارضين للحكم العسكري
فيديو: الليبيون يحتفلون بالذكرى 70 لعيد الاستقلال
بدون تعليق: هلاك 32 شخصا في حريق عبّارة في بنغلادش
بدون تعليق: موظفو الصحة في منغوليا يتنقلون إلى المناطق النائية لتلقيح رعاة الأغنام ضد كوفيد
شاهد: تشييع جنازة فلسطيني قتل بالرصاص بعد إطلاقه النار على القوات الإسرائيلية
بدون تعليق: حجم الدمار الذي خلفه إعصار "راي" في الفلبين يفوق توقعات الخبراء
شاهد: سانتا كلوس يبعث القليل من بهجة عيد الميلاد في صفوف المشردين في مدينة ساو باولو البرازيلية
بدون تعليق: احتجاجات في الأرجنتين ضد قطاع الموضة السريعة
شاهد: نيجيريا تتلف أكثر من مليون لقاح مضاد لكوفيد-19 منتهي الصلاحية
بدون تعليق: مدريد تطلق أكبر وأقدم سحوبات اليانصيب في أوروبا
شاهد: الجيش التايواني يجري تدريبات بالذخيرة الحية والرسالة برسم بكين
بدون تعليق: الحيوانات في حديقة كالي الكولمبية تتلقي هدايا عيد الميلاد
شاهد: مسابقة لقرع الطبول في بوروندي.. تقليدٌ ثقافي يأبى الاندثار