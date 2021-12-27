شاهد: اليابان تشغل أول مركبة ثنائية الاستخدام تسير على الطرق الممهدة وعلى قضبان سكك حديدية

تم في اليابان أول أمس السبت تشغيل أول مركبة ثنائية الاستخدام في العالم، بمعنى أنها تسير على الطرق الممهدة وعلى قضبان السكك الحديدية، في بلدة كايو بإقليم توكوشيما الياباني. تشبه المركبة حافلة صغيرة وتعمل بإطارات مطاطية عادية على الطريق. ولكن عندما تغير وضعيتها، تنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكك الحديدية وتتحول فعليا إلى عربة قطار. وقالت شركة أسا كوسك للسكك الحديدية إن (دي إم في)، إن المركبة يمكن أن تقل ما يصل إلى 21 راكبا وتعمل بسرعة 60 كيلومترا في الساعة على قضبان السكك الحديدية، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة على الطرق العامة.
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