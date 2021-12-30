شاهد: أشجار عيد الميلاد ضمن وجبات خاصة لحيوانات إحدى حدائق برلين

\u062a\u0645\u062a\u0639\u062a \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u064a \u062a\u0639\u064a\u0634 \u0641\u064a \u062d\u062f\u064a\u0642\u0629 \u062d\u064a\u0648\u0627\u0646 (Tiergarten) \u0641\u064a \u0628\u0631\u0644\u064a\u0646 \u0628\u0639\u0634\u0627\u0621 \u0645\u062a\u0623\u062e\u0631 \u0628\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u0629 \u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0644\u0627\u062f \u064a\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0623\u0631\u0628\u0639\u0627\u0621 \u062d\u064a\u062b \u0642\u062f\u0645\u062a \u0644\u0647\u0627 \u0623\u0634\u062c\u0627\u0631 \u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0644\u0627\u062f \u063a\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u0639\u0629. \u0643\u0627\u0646\u062a \u0623\u0634\u062c\u0627\u0631 \u0627\u0644\u062a\u0646\u0648\u0628 \u0636\u0645\u0646 \u0642\u0627\u0626\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0639\u0627\u0645 \u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u0631\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u064a\u0644\u0629 \u0648\u062b\u064a\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u064a\u0633\u0648\u0646.
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