شاهد: أشجار عيد الميلاد ضمن وجبات خاصة لحيوانات إحدى حدائق برلين

تمتعت الحيوانات التي تعيش في حديقة حيوان (Tiergarten) في برلين بعشاء متأخر بمناسبة عيد الميلاد يوم الأربعاء حيث قدمت لها أشجار عيد الميلاد غير المباعة.

كانت أشجار التنوب ضمن قائمة الطعام لحيوانات الرنة والفيلة وثيران البيسون.