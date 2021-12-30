شاهد: تواصل تكريم رئيس الأساقفة الراحل ديزموند توتو في جميع أنحاء مدينة كيب تاون

تم قرع الأجراس مرة أخرى في جميع أنحاء مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا يوم الأربعاء، كجزء من أسبوع متواصل من تكريم رئيس الأساقفة الراحل ديزموند توتو، كما أقيم قداس بالقرب من منزل توتو السابق في سويتو، حيث أشاد مسؤولون بمن فيهم عمدة جوهانسبرج بالأيقونة الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وأصيب الناس في جميع أنحاء العالم بالحزن على الرجل الذي يُنظر إليه على أنه ضمير جنوب إفريقيا الأخلاقي، بعد وفاته يوم الأحد عن عمر ناهز 90 عامًا.