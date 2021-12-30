شاهد: بوتين ولوكاشنكو يلعبان الهوكي في سانت بطرسبرغ

بعد محادثات دامت لمدة ثلاث ساعات في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يوم أمس، الأربعاء، لعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الهوكي على الجليد. ودخل الرئيسان إلى الحلبة وهما يرتديان الزي الرياضي باللون الأبيض. وفاز فريق الرئيسين على الفريق المنافس بـ18 هدفا مقابل 7 أهداف.
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