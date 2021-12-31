بالفيديو: حمامات حلب التقليدية تعود شعبيتها من جديد كبديل لشح المحروقات

تظهر مقاطع الفيديو حمام القواص وهو واحد من أكثر من خمسين حماماً شعبياً في المدينة القديمة في مدينة حلب. وقد تضرّر معظمها جراء المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة قبل استكمال القوات الحكومية السيطرة عليها نهاية عام 2016. وقد استأنف العمل في نحو عشرة حمامات فقط.
شكلت الحمامات الشعبية منذ مئات السنين عادة شعبية في سوريا، وكانت تعد ملتقى اجتماعيا ومقصداً للسياح والسكان الراغبين في الترفيه عن أنفسهم والاستمتاع بالمياه الساخنة والبخار على وقع الموسيقى التقليدية، باتت اليوم ملجأ لكثر يفتقدون المياه الدافئة في منازلهم.
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