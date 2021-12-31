بدون تعليق: جثمان الزعيم الروحي والسياسي ديسموند توتو يسجى في كاتدرائية القديس جورج في كيب تاون

سُجي نعش الأسقف ديسموند توتو الخميس في كاتدرائية القديس جورج الأنغليكانية التاريخية في كيب تاون ندد منها ذات يوم بحكم البيض في جنوب إفريقيا، ليتمكن المواطنون من وداع رمز النضال ضد الفصل العنصري.
ووضعت باقة صغيرة من أزهار القرنفل على غطاء نعش بسيط مصنوع من خشب الصنوبر حمله ستة كهنة أنغليكان. وتلا الأسقف تابو ماكخوبا، خلف توتو، صلاة بعدما حرق الكهنة البخور فوق النعش قبل نقله من عربة الموتى.
أقيمت مراسم تأبين في كاتدرائية القديسة ماري بجوهانسبرغ.
توفي الزعيم الروحي والسياسي الذي عمل دون كلل، عن عمر ناهز الـ 90 عاما غداة عيد الميلاد. وسيحرق جثمانه وتدفن رماده يوم رأس السنة.
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