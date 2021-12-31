شاهد: رومانيون يرتدون زي الدببة ضمن طقوس "درء الشر"

تبدأ قرع الطبول في الصباح الباكر، لتبشر بوصول مئات الأشخاص الذين يخرجون إلى شوارع مدينة كومانيستي بشمال رومانيا وهم يرتدون زي الدببة، المصنوع من الفرو الحقيقي، والذي يغطي أجسادهم بالكامل. إنه تقليد نشأ في عصور ما قبل الميلاد، عندما كان الراقصون يرتدون أزياء ملونة أو فراء الحيوانات وينتقلون عبر القرى من منزل إلى منزل، يغنون ويرقصون لمحاولة "درء الشر".
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