بدون تعليق: الثلوج تغلق مراكز إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد في منطقة سياتل الأمريكية

وسط تفشي حالات الإصابة بكوفيد-19 في مختلف دول العام، أغلق مسؤولو الصحة بعض مراكز إجراء اختبارات الكشف فيروس كورونا وخفضوا من ساعات العمل بمراكز آخرى في منطقة سياتل الأمريكية بسبب التساقط الكثيف للثلوج وانخفاض درجات الحرارة لمستويات دون الصفر.

وتعرضت عدة مناطق بولاية واشنطن خاصة سياتل لأضرار كبيرة جراء موجة البرد التي صاحبها تساقط كثيف للثلوج ما عطل حركة السير. وفي منطقة توكويلا، تم إجراء العديد من اختبارات الكشف عن كوفيد في السيارات في موقع اختبار تديره مقاطعة كينج.